Ozone Metaverse ($OZONE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01610092$ 0.01610092 $ 0.01610092 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -3.73% Prisendring (7D) +10.43% Prisendring (7D) +10.43%

Ozone Metaverse ($OZONE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $OZONE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $OZONE er $ 0.01610092, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $OZONE endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -3.73% over 24 timer og +10.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ozone Metaverse ($OZONE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 106.95K$ 106.95K $ 106.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 106.95K$ 106.95K $ 106.95K Opplagsforsyning 1.11B 1.11B 1.11B Total forsyning 1,105,810,243.658 1,105,810,243.658 1,105,810,243.658

Nåværende markedsverdi på Ozone Metaverse er $ 106.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $OZONE er 1.11B, med en total tilgang på 1105810243.658. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 106.95K.