Ozarus pris i dag

Sanntids Ozarus (OZARUS) pris i dag er $ 0.00000734, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende OZARUS til USD konverteringssats er $ 0.00000734 per OZARUS.

Ozarus rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,339.88, med en sirkulerende forsyning på 999.92M OZARUS. I løpet av de siste 24 timene OZARUS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00007982, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000733.

Kortsiktig har OZARUS beveget seg -- i løpet av den siste timen og -8.94% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ozarus (OZARUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Opplagsforsyning 999.92M 999.92M 999.92M Total forsyning 999,924,972.2829 999,924,972.2829 999,924,972.2829

Nåværende markedsverdi på Ozarus er $ 7.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OZARUS er 999.92M, med en total tilgang på 999924972.2829. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.34K.