Ozapay pris i dag

Sanntids Ozapay (OZA) pris i dag er $ 0.03104773, med en 3.63% endring de siste 24 timene. Nåværende OZA til USD konverteringssats er $ 0.03104773 per OZA.

Ozapay rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23,556,054, med en sirkulerende forsyning på 759.59M OZA. I løpet av de siste 24 timene OZA har den blitt handlet mellom $ 0.0294566(laveste) og $ 0.03112595 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04616339, mens tidenes laveste notering var $ 0.01547411.

Kortsiktig har OZA beveget seg +0.88% i løpet av den siste timen og +0.44% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ozapay (OZA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.56M$ 23.56M $ 23.56M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.92M$ 30.92M $ 30.92M Opplagsforsyning 759.59M 759.59M 759.59M Total forsyning 996,889,054.1 996,889,054.1 996,889,054.1

Nåværende markedsverdi på Ozapay er $ 23.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OZA er 759.59M, med en total tilgang på 996889054.1. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.92M.