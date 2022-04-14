Oxbull (OXI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Oxbull (OXI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Oxbull (OXI) Informasjon Since Oxbull's inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate. Offisiell nettside: https://oxbull.tech

Oxbull (OXI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Oxbull (OXI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Total forsyning: $ 12.35M $ 12.35M $ 12.35M Sirkulerende forsyning: $ 11.98M $ 11.98M $ 11.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M All-time high: $ 0.74021 $ 0.74021 $ 0.74021 All-Time Low: $ 0.13975 $ 0.13975 $ 0.13975 Nåværende pris: $ 0.211133 $ 0.211133 $ 0.211133 Lær mer om Oxbull (OXI) pris

Oxbull (OXI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Oxbull (OXI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OXI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OXI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OXIs tokenomics, kan du utforske OXI tokenets livepris!

OXI prisforutsigelse Vil du vite hvor OXI kan være på vei? Vår OXI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OXI tokenets prisforutsigelse nå!

