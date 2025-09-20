Oxbull (OXI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.213369 24 timer lav $ 0.225101 24 timer høy All Time High $ 0.74021 Laveste pris $ 0.13975 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -4.68% Prisendring (7D) -12.89%

Oxbull (OXI) sanntidsprisen er $0.214517. I løpet av de siste 24 timene har OXI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.213369 og et toppnivå på $ 0.225101, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OXI er $ 0.74021, mens den rekordlave prisen er $ 0.13975.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OXI endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -4.68% over 24 timer og -12.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Oxbull (OXI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.57M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.65M Opplagsforsyning 11.98M Total forsyning 12,345,678.0

Nåværende markedsverdi på Oxbull er $ 2.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OXI er 11.98M, med en total tilgang på 12345678.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.65M.