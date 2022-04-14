Oxai (OXAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Oxai (OXAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Oxai (OXAI) Informasjon OXAI is a decentralized AI protocol combining blockchain and artificial intelligence to offer secure, scalable, and accessible AI tools. The platform includes an AI-powered dApp for real-time chat, image generation, audits, and rewards. Built on a dual-layer chain, OXAI enables users to interact, earn, and govern using its native token on Base and its own network. Offisiell nettside: https://oxai.io Teknisk dokument: https://oxai.io/docs Kjøp OXAI nå!

Oxai (OXAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Oxai (OXAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.34K $ 46.34K $ 46.34K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 77.23K $ 77.23K $ 77.23K All-time high: $ 0.00985859 $ 0.00985859 $ 0.00985859 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00077227 $ 0.00077227 $ 0.00077227 Lær mer om Oxai (OXAI) pris

Oxai (OXAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Oxai (OXAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OXAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OXAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OXAIs tokenomics, kan du utforske OXAI tokenets livepris!

OXAI prisforutsigelse Vil du vite hvor OXAI kan være på vei? Vår OXAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OXAI tokenets prisforutsigelse nå!

