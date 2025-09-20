Dagens Oxai livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for OXAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OXAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Oxai livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for OXAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OXAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00076107
+23.40%1D
Oxai (OXAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:43:54 (UTC+8)

Oxai (OXAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.00985859
$ 0
+0.85%

+24.19%

-63.29%

-63.29%

Oxai (OXAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OXAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OXAI er $ 0.00985859, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OXAI endret seg med +0.85% i løpet av den siste timen, +24.19% over 24 timer og -63.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Oxai (OXAI) Markedsinformasjon

$ 45.92K
--
$ 76.53K
60.00M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Oxai er $ 45.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OXAI er 60.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.53K.

Oxai (OXAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Oxai til USD ble $ +0.00014906.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Oxai til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Oxai til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Oxai til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00014906+24.19%
30 dager$ 0+173.75%
60 dager$ 0+455.78%
90 dager$ 0--

Hva er Oxai (OXAI)

OXAI is a decentralized AI protocol combining blockchain and artificial intelligence to offer secure, scalable, and accessible AI tools. The platform includes an AI-powered dApp for real-time chat, image generation, audits, and rewards. Built on a dual-layer chain, OXAI enables users to interact, earn, and govern using its native token on Base and its own network.

Oxai (OXAI) Ressurs

Oxai Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Oxai (OXAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Oxai (OXAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Oxai.

Oxai (OXAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Oxai (OXAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OXAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Oxai (OXAI)

Hvor mye er Oxai (OXAI) verdt i dag?
Live OXAI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OXAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OXAI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Oxai?
Markedsverdien for OXAI er $ 45.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OXAI?
Den sirkulerende forsyningen av OXAI er 60.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOXAI ?
OXAI oppnådde en ATH-pris på 0.00985859 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OXAI?
OXAI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til OXAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OXAI er -- USD.
Vil OXAI gå høyere i år?
OXAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OXAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Oxai (OXAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.