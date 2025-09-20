Oxai (OXAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00985859$ 0.00985859 $ 0.00985859 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.85% Prisendring (1D) +24.19% Prisendring (7D) -63.29% Prisendring (7D) -63.29%

Oxai (OXAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OXAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OXAI er $ 0.00985859, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OXAI endret seg med +0.85% i løpet av den siste timen, +24.19% over 24 timer og -63.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Oxai (OXAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.92K$ 45.92K $ 45.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 76.53K$ 76.53K $ 76.53K Opplagsforsyning 60.00M 60.00M 60.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Oxai er $ 45.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OXAI er 60.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.53K.