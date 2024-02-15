OX Coin (OX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OX Coin (OX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OX Coin (OX) Informasjon OX Coin is the native currency of OX.FUN - a nextgen SocialFi perps exchange. ###What is OX.FUN? OX.FUN is a derivatives exchange where users can trade 200+ coins with up to 50x leverage, including the latest meme tokens. It also supports a diverse range of memecoin collateral, allowing holders to get the most out of their meme portfolios. ###What is the Utility of OX Coin? OX can be used to stake, earn yield and participate in OX.FUN Vaults

OX is accepted as trading collateral on OX.FUN

All fees on OX.FUN are collected in OX

OX is the native PnL currency of OX.FUN ###What are OX.FUN Vaults? Users on the platform can stake in a range of passive strategy vaults, allowing them to earn yield in ranging, upward and downward trending markets. OX.FUN also runs large scale memecoin trading competitions using Battle Vaults, including 16-way competitions between memecoin devs and 1v1's between various Crypto Twitter personalities, and the notorious ongoing Su VS Kyle 3AC trading deathmatch Users can stake into their favourite competitors' vaults, copying their trades and participating in prize pools. ###What makes OX.FUN a SocialFi Exchange? OX.FUN pioneers the Alpha Feed, allowing users to comment and share any of their trades. Other traders may then copy or counter trade them. There's always an incentive to comment on trades to influence other traders on the platform - the original trader earns fees from those who copy/counter, while (unlike standard copytrading) the rest of the original traders' account is hidden. The platform's Battle Vaults also allow users to bet on social media personalities & memecoin devs, copy-trade their strategies, and participate in prize pools. ###Does OX.FUN have a Referral Program? OX.FUN offers a class-leading referral program where users can earn 30% of their referrals' trading fees. New referrals also receive a permanent trading discount - 50% off maker fees and 28% off taker fees. ###What are the Basic Tokenomics of OX Coin? OX Coin was launched on February 15th, 2024 with a maximum supply capped at 9.86B tokens. The current circulating supply of OX Coin is verified and visible above, alongside the total and maximum supply values. All trading fees on OX.FUN are periodically burned, constantly decreasing the total supply. More information regarding fee burn and other OX.FUN statistics can be found on our Analytics page. Offisiell nettside: https://ox.fun/en

OX Coin (OX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OX Coin (OX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 226.19K $ 226.19K $ 226.19K Total forsyning: $ 2.62B $ 2.62B $ 2.62B Sirkulerende forsyning: $ 2.62B $ 2.62B $ 2.62B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 226.19K $ 226.19K $ 226.19K All-time high: $ 0.03526726 $ 0.03526726 $ 0.03526726 All-Time Low: $ 0.00008548 $ 0.00008548 $ 0.00008548 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om OX Coin (OX) pris

OX Coin (OX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OX Coin (OX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OXs tokenomics, kan du utforske OX tokenets livepris!

