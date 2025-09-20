OX Coin (OX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03526726$ 0.03526726 $ 0.03526726 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.74% Prisendring (1D) -3.94% Prisendring (7D) -15.87% Prisendring (7D) -15.87%

OX Coin (OX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OX er $ 0.03526726, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OX endret seg med +0.74% i løpet av den siste timen, -3.94% over 24 timer og -15.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OX Coin (OX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 255.23K$ 255.23K $ 255.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 255.23K$ 255.23K $ 255.23K Opplagsforsyning 2.62B 2.62B 2.62B Total forsyning 2,616,366,566.55892 2,616,366,566.55892 2,616,366,566.55892

Nåværende markedsverdi på OX Coin er $ 255.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OX er 2.62B, med en total tilgang på 2616366566.55892. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 255.23K.