OwO Solana pris i dag

Sanntids OwO Solana (OWO) pris i dag er $ 0.00007311, med en 5.23% endring de siste 24 timene. Nåværende OWO til USD konverteringssats er $ 0.00007311 per OWO.

OwO Solana rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 69,146, med en sirkulerende forsyning på 939.38M OWO. I løpet av de siste 24 timene OWO har den blitt handlet mellom $ 0.00006769(laveste) og $ 0.00007522 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00049644, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005048.

Kortsiktig har OWO beveget seg -0.44% i løpet av den siste timen og -14.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

OwO Solana (OWO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 69.15K$ 69.15K $ 69.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.15K$ 69.15K $ 69.15K Opplagsforsyning 939.38M 939.38M 939.38M Total forsyning 939,381,746.220969 939,381,746.220969 939,381,746.220969

