OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain. Offisiell nettside: https://www.ovo.space/ Teknisk dokument: https://ovo-nft-platform.gitbook.io/ovo-platform/v/new-whitepaper/

OVO (OVO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OVO (OVO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 158.04K $ 158.04K $ 158.04K Total forsyning: $ 165.00M $ 165.00M $ 165.00M Sirkulerende forsyning: $ 165.00M $ 165.00M $ 165.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 158.04K $ 158.04K $ 158.04K All-time high: $ 0.236899 $ 0.236899 $ 0.236899 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00095714 $ 0.00095714 $ 0.00095714 Lær mer om OVO (OVO) pris

OVO (OVO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OVO (OVO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OVO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OVO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OVOs tokenomics, kan du utforske OVO tokenets livepris!

OVO prisforutsigelse Vil du vite hvor OVO kan være på vei? Vår OVO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OVO tokenets prisforutsigelse nå!

