Dagens OVO livepris er 0.00102773 USD. Spor prisoppdateringer for OVO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OVO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 OVO til USD livepris:

$0.00102962
$0.00102962$0.00102962
+4.90%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
OVO (OVO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:37:38 (UTC+8)

OVO (OVO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00097939
$ 0.00097939
24 timer lav
$ 0.00103512
$ 0.00103512
24 timer høy

$ 0.00097939
$ 0.00097939

$ 0.00103512
$ 0.00103512

$ 0.236899
$ 0.236899

$ 0.00006218
$ 0.00006218

-0.15%

+4.64%

+3.97%

+3.97%

OVO (OVO) sanntidsprisen er $0.00102773. I løpet av de siste 24 timene har OVO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00097939 og et toppnivå på $ 0.00103512, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OVO er $ 0.236899, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006218.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OVO endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, +4.64% over 24 timer og +3.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OVO (OVO) Markedsinformasjon

$ 169.58K
$ 169.58K

--
--

$ 169.58K
$ 169.58K

165.00M
165.00M

165,000,000.0
165,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OVO er $ 169.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OVO er 165.00M, med en total tilgang på 165000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 169.58K.

OVO (OVO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på OVO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på OVO til USD ble $ -0.0000260232.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på OVO til USD ble $ -0.0000460341.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på OVO til USD ble $ -0.0000540051103782902.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+4.64%
30 dager$ -0.0000260232-2.53%
60 dager$ -0.0000460341-4.47%
90 dager$ -0.0000540051103782902-4.99%

Hva er OVO (OVO)

OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

OVO (OVO) Ressurs

Offisiell nettside

OVO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OVO (OVO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OVO (OVO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OVO.

Sjekk OVOprisprognosen nå!

OVO til lokale valutaer

OVO (OVO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OVO (OVO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OVO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om OVO (OVO)

Hvor mye er OVO (OVO) verdt i dag?
Live OVO prisen i USD er 0.00102773 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OVO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OVO til USD er $ 0.00102773. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OVO?
Markedsverdien for OVO er $ 169.58K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OVO?
Den sirkulerende forsyningen av OVO er 165.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOVO ?
OVO oppnådde en ATH-pris på 0.236899 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OVO?
OVO så en ATL-pris på 0.00006218 USD.
Hva er handelsvolumet til OVO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OVO er -- USD.
Vil OVO gå høyere i år?
OVO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OVO prisprognosen for en mer grundig analyse.
OVO (OVO) Viktige bransjeoppdateringer

