OVO (OVO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00097939 24 timer høy $ 0.00103512 All Time High $ 0.236899 Laveste pris $ 0.00006218 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) +4.64% Prisendring (7D) +3.97%

OVO (OVO) sanntidsprisen er $0.00102773. I løpet av de siste 24 timene har OVO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00097939 og et toppnivå på $ 0.00103512, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OVO er $ 0.236899, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006218.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OVO endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, +4.64% over 24 timer og +3.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OVO (OVO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 169.58K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 169.58K Opplagsforsyning 165.00M Total forsyning 165,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OVO er $ 169.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OVO er 165.00M, med en total tilgang på 165000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 169.58K.