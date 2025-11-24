OUTLAW Crypto Games pris i dag

Sanntids OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) pris i dag er $ 0.00077618, med en 2.11% endring de siste 24 timene. Nåværende OUTLAW til USD konverteringssats er $ 0.00077618 per OUTLAW.

OUTLAW Crypto Games rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 772,332, med en sirkulerende forsyning på 995.20M OUTLAW. I løpet av de siste 24 timene OUTLAW har den blitt handlet mellom $ 0.00074875(laveste) og $ 0.00077821 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02415954, mens tidenes laveste notering var $ 0.00063913.

Kortsiktig har OUTLAW beveget seg +1.26% i løpet av den siste timen og +13.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 772.33K$ 772.33K $ 772.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 772.33K$ 772.33K $ 772.33K Opplagsforsyning 995.20M 995.20M 995.20M Total forsyning 995,199,151.884062 995,199,151.884062 995,199,151.884062

Nåværende markedsverdi på OUTLAW Crypto Games er $ 772.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OUTLAW er 995.20M, med en total tilgang på 995199151.884062. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 772.33K.