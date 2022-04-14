Outerscope (OUTER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Outerscope (OUTER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Outerscope (OUTER) Informasjon Outerscope Records pioneers the future of entertainment at the intersection of AI and music. We're building the next wave of global superstars who will dominate charts and transform culture—indistinguishable from the biggest names in music today. Further, Outerscope will focus on leveraging AI to craft unique user experiences catered to each listener's unique tastes and moods, creating a personal soundtrack in ways that weren't possible before. Our mission: to redefine how music is created, discovered, and experienced in the digital age. Offisiell nettside: https://outerscope.ai/ Kjøp OUTER nå!

Outerscope (OUTER) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 11.95K
Total forsyning: $ 999.40M
Sirkulerende forsyning: $ 799.32M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.95K
All-time high: $ 0.00139069
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Outerscope (OUTER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Outerscope (OUTER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OUTER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OUTER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OUTERs tokenomics, kan du utforske OUTER tokenets livepris!

