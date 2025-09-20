Outerscope (OUTER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00139069$ 0.00139069 $ 0.00139069 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.36% Prisendring (1D) -0.35% Prisendring (7D) -2.82% Prisendring (7D) -2.82%

Outerscope (OUTER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OUTER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OUTER er $ 0.00139069, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OUTER endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, -0.35% over 24 timer og -2.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Outerscope (OUTER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.85K$ 11.85K $ 11.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.81K$ 14.81K $ 14.81K Opplagsforsyning 799.32M 799.32M 799.32M Total forsyning 999,398,083.716757 999,398,083.716757 999,398,083.716757

Nåværende markedsverdi på Outerscope er $ 11.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OUTER er 799.32M, med en total tilgang på 999398083.716757. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.81K.