Out of body experience (OOBE) Informasjon The OOBE Protocol SDK is a powerful and flexible framework for building and managing AI agents on the Solana blockchain. It offers advanced features such as long-term conversational memory, parallel function execution, intelligent tool selection, and robust message history tracking via MongoDB or Redis. Designed as the core infrastructure for Solana-native AI development, it seamlessly integrates AI capabilities with decentralized technologies—efficient, scalable, and future-ready. Offisiell nettside: https://www.oobe.me/

Out of body experience (OOBE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Out of body experience (OOBE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 561.09K Total forsyning: $ 963.76M Sirkulerende forsyning: $ 963.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 561.09K All-time high: $ 0.00289523 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00058219

Out of body experience (OOBE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Out of body experience (OOBE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OOBE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OOBE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OOBEs tokenomics, kan du utforske OOBE tokenets livepris!

OOBE prisforutsigelse Vil du vite hvor OOBE kan være på vei? Vår OOBE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

