Otherworld (OWN) Informasjon Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership. Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs. Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement. By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems. The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience. Offisiell nettside: https://otherworld.network/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1I5MSja5AHv6pHTNtRO1t7ZoDzEZ-pw7zjAvf-SFTZ7U/edit

Otherworld (OWN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Otherworld (OWN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.25M $ 10.25M $ 10.25M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 35.34M $ 35.34M $ 35.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 289.95M $ 289.95M $ 289.95M All-time high: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 All-Time Low: $ 0.10068 $ 0.10068 $ 0.10068 Nåværende pris: $ 0.289828 $ 0.289828 $ 0.289828 Lær mer om Otherworld (OWN) pris

Otherworld (OWN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Otherworld (OWN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OWN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OWN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OWNs tokenomics, kan du utforske OWN tokenets livepris!

OWN prisforutsigelse Vil du vite hvor OWN kan være på vei? Vår OWN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

