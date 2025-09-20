Otherworld (OWN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.275327 24 timer høy $ 0.296811 All Time High $ 1.8 Laveste pris $ 0.10068 Prisendring (1H) -2.65% Prisendring (1D) +2.24% Prisendring (7D) +2.04%

Otherworld (OWN) sanntidsprisen er $0.288004. I løpet av de siste 24 timene har OWN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.275327 og et toppnivå på $ 0.296811, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OWN er $ 1.8, mens den rekordlave prisen er $ 0.10068.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OWN endret seg med -2.65% i løpet av den siste timen, +2.24% over 24 timer og +2.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Otherworld (OWN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.18M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 288.00M Opplagsforsyning 35.34M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Otherworld er $ 10.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OWN er 35.34M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 288.00M.