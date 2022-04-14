Osmosis allUSDT (USDT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Osmosis allUSDT (USDT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Osmosis allUSDT (USDT) Informasjon Multiple Tether USD variants on Osmosis comprise the liquidity backing of a tokenized transmuter pool to create an alloy of USDT. Offisiell nettside: https://app.osmosis.zone/ Kjøp USDT nå!

Osmosis allUSDT (USDT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Osmosis allUSDT (USDT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 896.89K $ 896.89K $ 896.89K Total forsyning: $ 896.88K $ 896.88K $ 896.88K Sirkulerende forsyning: $ 896.88K $ 896.88K $ 896.88K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 896.89K $ 896.89K $ 896.89K All-time high: $ 1.096 $ 1.096 $ 1.096 All-Time Low: $ 0.879927 $ 0.879927 $ 0.879927 Nåværende pris: $ 0.999912 $ 0.999912 $ 0.999912 Lær mer om Osmosis allUSDT (USDT) pris

Osmosis allUSDT (USDT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Osmosis allUSDT (USDT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDTs tokenomics, kan du utforske USDT tokenets livepris!

USDT prisforutsigelse Vil du vite hvor USDT kan være på vei? Vår USDT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USDT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!