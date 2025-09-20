Osmosis allUSDT (USDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.992176 $ 0.992176 $ 0.992176 24 timer lav $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24 timer høy 24 timer lav $ 0.992176$ 0.992176 $ 0.992176 24 timer høy $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 All Time High $ 1.096$ 1.096 $ 1.096 Laveste pris $ 0.879927$ 0.879927 $ 0.879927 Prisendring (1H) +0.27% Prisendring (1D) -0.06% Prisendring (7D) +0.28% Prisendring (7D) +0.28%

Osmosis allUSDT (USDT) sanntidsprisen er $1.003. I løpet av de siste 24 timene har USDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.992176 og et toppnivå på $ 1.005, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDT er $ 1.096, mens den rekordlave prisen er $ 0.879927.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDT endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og +0.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Osmosis allUSDT (USDT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 896.83K$ 896.83K $ 896.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 896.83K$ 896.83K $ 896.83K Opplagsforsyning 896.88K 896.88K 896.88K Total forsyning 896,883.140592 896,883.140592 896,883.140592

Nåværende markedsverdi på Osmosis allUSDT er $ 896.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDT er 896.88K, med en total tilgang på 896883.140592. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 896.83K.