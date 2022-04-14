Osiris (OSIRI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Osiris (OSIRI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Osiris (OSIRI) Informasjon OSIRI is part of an all-in-one ecosystem focused on creating and managing AI agents on the Sui blockchain. It serves as a foundational utility token within the Resurrect.fun platform, enabling users to launch AI agent projects, receive free airdrops, and seamlessly interact with the Sui-based AI ecosystem. The project aims to lower the barrier to entry for AI agent development, allowing both experienced and novice developers to create and customize AI agents with just a few clicks. Offisiell nettside: https://resurrect.fun/ Kjøp OSIRI nå!

Osiris (OSIRI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Osiris (OSIRI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.99K $ 7.99K $ 7.99K Total forsyning: $ 94.83M $ 94.83M $ 94.83M Sirkulerende forsyning: $ 94.83M $ 94.83M $ 94.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.99K $ 7.99K $ 7.99K All-time high: $ 0.03144684 $ 0.03144684 $ 0.03144684 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Osiris (OSIRI) pris

Osiris (OSIRI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Osiris (OSIRI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OSIRI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OSIRI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OSIRIs tokenomics, kan du utforske OSIRI tokenets livepris!

OSIRI prisforutsigelse Vil du vite hvor OSIRI kan være på vei? Vår OSIRI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OSIRI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!