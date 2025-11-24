ORYNTH pris i dag

Sanntids ORYNTH (ORY) pris i dag er $ 0.00026773, med en 4.29% endring de siste 24 timene. Nåværende ORY til USD konverteringssats er $ 0.00026773 per ORY.

ORYNTH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 268,757, med en sirkulerende forsyning på 999.92M ORY. I løpet av de siste 24 timene ORY har den blitt handlet mellom $ 0.00025254(laveste) og $ 0.00027692 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00368344, mens tidenes laveste notering var $ 0.00011766.

Kortsiktig har ORY beveget seg -2.34% i løpet av den siste timen og -17.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ORYNTH (ORY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 268.76K$ 268.76K $ 268.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 268.76K$ 268.76K $ 268.76K Opplagsforsyning 999.92M 999.92M 999.92M Total forsyning 999,923,531.6078767 999,923,531.6078767 999,923,531.6078767

