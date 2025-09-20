OrionPay (ORION) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00024192 Laveste pris $ 0.00000577 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +11.79%

OrionPay (ORION) sanntidsprisen er $0.00000949. I løpet av de siste 24 timene har ORION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORION er $ 0.00024192, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000577.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORION endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +11.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OrionPay (ORION) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.14K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.14K Opplagsforsyning 963.61M Total forsyning 963,610,693.931405

Nåværende markedsverdi på OrionPay er $ 9.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORION er 963.61M, med en total tilgang på 963610693.931405. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.14K.