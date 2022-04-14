Orion Money (ORION) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Orion Money (ORION), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Orion Money (ORION) Informasjon Orion Money’s vision is to become a cross-chain stablecoin bank providing seamless and frictionless stablecoin saving, lending, and spending. Within the Orion Money stablecoin bank, we have three main products planned — Orion Saver, Orion Yield and Insurance, and Orion Pay. We are extremely excited to introduce our first product, Orion Saver. Orion Saver is a cross-chain savings dApp that will provide one of the highest and most stable yields for your stablecoins, regardless of which blockchain you are on. Our next product, Orion Yield and Insurance, will provide additional high-yield and insured products, bringing even more value to Orion stakers and the Orion Money depositors. As a cross-chain stablecoin bank, Orion Money will also create avenues and gateways for users to freely spend their stablecoins. This would be made possible through Orion Pay, a cross-chain payments dApp that will integrate with fiat on-off ramp solutions and allow several avenues for users to spend their stablecoins. Offisiell nettside: https://orion.money/ Kjøp ORION nå!

Orion Money (ORION) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Orion Money (ORION), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 63.00K $ 63.00K $ 63.00K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 95.03M $ 95.03M $ 95.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 662.93K $ 662.93K $ 662.93K All-time high: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00066293 $ 0.00066293 $ 0.00066293 Lær mer om Orion Money (ORION) pris

Orion Money (ORION) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Orion Money (ORION) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORION tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORION tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ORIONs tokenomics, kan du utforske ORION tokenets livepris!

