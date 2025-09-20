Orion Money (ORION) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.36$ 2.36 $ 2.36 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -2.28% Prisendring (7D) +12.38% Prisendring (7D) +12.38%

Orion Money (ORION) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ORION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORION er $ 2.36, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORION endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -2.28% over 24 timer og +12.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Orion Money (ORION) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65.44K$ 65.44K $ 65.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 688.69K$ 688.69K $ 688.69K Opplagsforsyning 95.03M 95.03M 95.03M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Orion Money er $ 65.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORION er 95.03M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 688.69K.