Original Gangsters ($OG) Informasjon $OG is a tribute to the pioneers of Solana—the original believers who helped shape the ecosystem into what it is today. More than just a meme,The $OG represents the history, the community, and the innovation, ensuring that Solana's legacy remains alive while paving the way for the future. It is a cultural movement that embodies the resilience, vision, and spirit of the blockchain's earliest adopters. Offisiell nettside: https://solanasog.com/

Original Gangsters ($OG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Original Gangsters ($OG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.09K Total forsyning: $ 999.88M Sirkulerende forsyning: $ 999.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.09K All-time high: $ 0.00152896 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Original Gangsters ($OG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Original Gangsters ($OG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $OG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $OG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $OGs tokenomics, kan du utforske $OG tokenets livepris!

$OG prisforutsigelse Vil du vite hvor $OG kan være på vei? Vår $OG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

