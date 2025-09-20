Original Gangsters ($OG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003605 - $ 0.00004073
24 timer lav $ 0.00003605
24 timer høy $ 0.00004073
All Time High $ 0.00152896
Laveste pris $ 0.00002679
Prisendring (1H) -0.37%
Prisendring (1D) -9.31%
Prisendring (7D) -14.92%

Original Gangsters ($OG) sanntidsprisen er $0.00003676. I løpet av de siste 24 timene har $OG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003605 og et toppnivå på $ 0.00004073, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $OG er $ 0.00152896, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002679.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $OG endret seg med -0.37% i løpet av den siste timen, -9.31% over 24 timer og -14.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Original Gangsters ($OG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.76K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 36.76K
Opplagsforsyning 999.88M
Total forsyning 999,879,745.060191

Nåværende markedsverdi på Original Gangsters er $ 36.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $OG er 999.88M, med en total tilgang på 999879745.060191. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.76K.