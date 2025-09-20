Dagens Original Gangsters livepris er 0.00003676 USD. Spor prisoppdateringer for $OG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $OG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Original Gangsters livepris er 0.00003676 USD. Spor prisoppdateringer for $OG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $OG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Original Gangsters Pris ($OG)

1 $OG til USD livepris:

--
----
-9.10%1D
USD
Original Gangsters ($OG) Live prisdiagram
Original Gangsters ($OG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00003605
24 timer lav
$ 0.00004073
24 timer høy

$ 0.00003605
$ 0.00004073
$ 0.00152896
$ 0.00002679
-0.37%

-9.31%

-14.92%

-14.92%

Original Gangsters ($OG) sanntidsprisen er $0.00003676. I løpet av de siste 24 timene har $OG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003605 og et toppnivå på $ 0.00004073, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $OG er $ 0.00152896, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002679.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $OG endret seg med -0.37% i løpet av den siste timen, -9.31% over 24 timer og -14.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Original Gangsters ($OG) Markedsinformasjon

$ 36.76K
--
$ 36.76K
999.88M
999,879,745.060191
Nåværende markedsverdi på Original Gangsters er $ 36.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $OG er 999.88M, med en total tilgang på 999879745.060191. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.76K.

Original Gangsters ($OG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Original Gangsters til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Original Gangsters til USD ble $ -0.0000011125.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Original Gangsters til USD ble $ +0.0000039809.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Original Gangsters til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-9.31%
30 dager$ -0.0000011125-3.02%
60 dager$ +0.0000039809+10.83%
90 dager$ 0--

Hva er Original Gangsters ($OG)

$OG is a tribute to the pioneers of Solana—the original believers who helped shape the ecosystem into what it is today. More than just a meme,The $OG represents the history, the community, and the innovation, ensuring that Solana’s legacy remains alive while paving the way for the future. It is a cultural movement that embodies the resilience, vision, and spirit of the blockchain’s earliest adopters.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Original Gangsters ($OG) Ressurs

Original Gangsters Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Original Gangsters ($OG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Original Gangsters ($OG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Original Gangsters.

Sjekk Original Gangstersprisprognosen nå!

$OG til lokale valutaer

Original Gangsters ($OG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Original Gangsters ($OG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $OG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Original Gangsters ($OG)

Hvor mye er Original Gangsters ($OG) verdt i dag?
Live $OG prisen i USD er 0.00003676 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $OG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $OG til USD er $ 0.00003676. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Original Gangsters?
Markedsverdien for $OG er $ 36.76K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $OG?
Den sirkulerende forsyningen av $OG er 999.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$OG ?
$OG oppnådde en ATH-pris på 0.00152896 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $OG?
$OG så en ATL-pris på 0.00002679 USD.
Hva er handelsvolumet til $OG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $OG er -- USD.
Vil $OG gå høyere i år?
$OG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $OG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Original Gangsters ($OG) Viktige bransjeoppdateringer

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

