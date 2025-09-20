Origin3D (O3D) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00108195$ 0.00108195 $ 0.00108195 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.65% Prisendring (7D) +0.65%

Origin3D (O3D) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har O3D blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til O3D er $ 0.00108195, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har O3D endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Origin3D (O3D) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.63K$ 24.63K $ 24.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.63K$ 24.63K $ 24.63K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Origin3D er $ 24.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på O3D er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.63K.