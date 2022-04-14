ORCA (ORCAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ORCA (ORCAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ORCA (ORCAI) Informasjon Orca Def-Ai is a decentralized, AI-powered ecosystem built to redefine how users interact with the crypto market. It offers a suite of intelli gent agents that automate trading insights, track wallet activity, and educate users. Orca Def-Ai bridges real-time data and user-friendly AI to deliver actionable, on-chain intelligence for everyone—from casual learners to advanced traders. Backed by the ORCAi token, the platform features a deflationary model, real-time utility, and a growing role in Web3 automation Offisiell nettside: https://www.orcadefai.com/ Teknisk dokument: https://www.orcadefai.com/

ORCA (ORCAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ORCA (ORCAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 212.45K Total forsyning: $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 212.45K All-time high: $ 0.0016782 All-Time Low: $ 0.00020614 Nåværende pris: $ 0.00021

ORCA (ORCAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ORCA (ORCAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORCAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORCAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

ORCAI prisforutsigelse Vil du vite hvor ORCAI kan være på vei? Vår ORCAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

