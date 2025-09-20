ORCA (ORCAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0016782$ 0.0016782 $ 0.0016782 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.60% Prisendring (1D) +0.14% Prisendring (7D) -17.75% Prisendring (7D) -17.75%

ORCA (ORCAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ORCAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORCAI er $ 0.0016782, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORCAI endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og -17.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ORCA (ORCAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 231.48K$ 231.48K $ 231.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 231.48K$ 231.48K $ 231.48K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,995,146.736161 999,995,146.736161 999,995,146.736161

Nåværende markedsverdi på ORCA er $ 231.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORCAI er 1000.00M, med en total tilgang på 999995146.736161. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 231.48K.