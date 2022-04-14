Orby Network USC Stablecoin (USC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Orby Network USC Stablecoin (USC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Orby Network USC Stablecoin (USC) Informasjon $USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar. Offisiell nettside: https://orby.network Teknisk dokument: https://doc.orby.network/introduction/what-is-orby Kjøp USC nå!

Orby Network USC Stablecoin (USC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Orby Network USC Stablecoin (USC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.90M $ 15.90M $ 15.90M Total forsyning: $ 15.87M $ 15.87M $ 15.87M Sirkulerende forsyning: $ 15.87M $ 15.87M $ 15.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.90M $ 15.90M $ 15.90M All-time high: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 All-Time Low: $ 0.802523 $ 0.802523 $ 0.802523 Nåværende pris: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Lær mer om Orby Network USC Stablecoin (USC) pris

Orby Network USC Stablecoin (USC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Orby Network USC Stablecoin (USC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USCs tokenomics, kan du utforske USC tokenets livepris!

