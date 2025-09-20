Orby Network USC Stablecoin (USC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.983796 $ 0.983796 $ 0.983796 24 timer lav $ 0.997635 $ 0.997635 $ 0.997635 24 timer høy 24 timer lav $ 0.983796$ 0.983796 $ 0.983796 24 timer høy $ 0.997635$ 0.997635 $ 0.997635 All Time High $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Laveste pris $ 0.802523$ 0.802523 $ 0.802523 Prisendring (1H) -0.38% Prisendring (1D) +0.15% Prisendring (7D) -0.09% Prisendring (7D) -0.09%

Orby Network USC Stablecoin (USC) sanntidsprisen er $0.992049. I løpet av de siste 24 timene har USC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.983796 og et toppnivå på $ 0.997635, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USC er $ 1.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.802523.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USC endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, +0.15% over 24 timer og -0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Orby Network USC Stablecoin (USC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.77M$ 15.77M $ 15.77M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.77M$ 15.77M $ 15.77M Opplagsforsyning 15.94M 15.94M 15.94M Total forsyning 15,937,816.15269441 15,937,816.15269441 15,937,816.15269441

Nåværende markedsverdi på Orby Network USC Stablecoin er $ 15.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USC er 15.94M, med en total tilgang på 15937816.15269441. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.77M.