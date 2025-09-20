Dagens Orby Network USC Stablecoin livepris er 0.992049 USD. Spor prisoppdateringer for USC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Orby Network USC Stablecoin livepris er 0.992049 USD. Spor prisoppdateringer for USC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om USC

USC Prisinformasjon

USC teknisk dokument

USC Offisiell nettside

USC tokenomics

USC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Orby Network USC Stablecoin Logo

Orby Network USC Stablecoin Pris (USC)

Ikke oppført

1 USC til USD livepris:

$0.992049
$0.992049$0.992049
+0.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Orby Network USC Stablecoin (USC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:26:10 (UTC+8)

Orby Network USC Stablecoin (USC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.983796
$ 0.983796$ 0.983796
24 timer lav
$ 0.997635
$ 0.997635$ 0.997635
24 timer høy

$ 0.983796
$ 0.983796$ 0.983796

$ 0.997635
$ 0.997635$ 0.997635

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 0.802523
$ 0.802523$ 0.802523

-0.38%

+0.15%

-0.09%

-0.09%

Orby Network USC Stablecoin (USC) sanntidsprisen er $0.992049. I løpet av de siste 24 timene har USC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.983796 og et toppnivå på $ 0.997635, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USC er $ 1.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.802523.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USC endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, +0.15% over 24 timer og -0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Orby Network USC Stablecoin (USC) Markedsinformasjon

$ 15.77M
$ 15.77M$ 15.77M

--
----

$ 15.77M
$ 15.77M$ 15.77M

15.94M
15.94M 15.94M

15,937,816.15269441
15,937,816.15269441 15,937,816.15269441

Nåværende markedsverdi på Orby Network USC Stablecoin er $ 15.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USC er 15.94M, med en total tilgang på 15937816.15269441. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.77M.

Orby Network USC Stablecoin (USC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Orby Network USC Stablecoin til USD ble $ +0.00145556.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Orby Network USC Stablecoin til USD ble $ -0.0116897101.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Orby Network USC Stablecoin til USD ble $ -0.0085184271.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Orby Network USC Stablecoin til USD ble $ -0.0078027385973038.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00145556+0.15%
30 dager$ -0.0116897101-1.17%
60 dager$ -0.0085184271-0.85%
90 dager$ -0.0078027385973038-0.78%

Hva er Orby Network USC Stablecoin (USC)

$USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Orby Network USC Stablecoin (USC) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Orby Network USC Stablecoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Orby Network USC Stablecoin (USC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Orby Network USC Stablecoin (USC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Orby Network USC Stablecoin.

Sjekk Orby Network USC Stablecoinprisprognosen nå!

USC til lokale valutaer

Orby Network USC Stablecoin (USC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Orby Network USC Stablecoin (USC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Orby Network USC Stablecoin (USC)

Hvor mye er Orby Network USC Stablecoin (USC) verdt i dag?
Live USC prisen i USD er 0.992049 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USC til USD er $ 0.992049. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Orby Network USC Stablecoin?
Markedsverdien for USC er $ 15.77M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USC?
Den sirkulerende forsyningen av USC er 15.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSC ?
USC oppnådde en ATH-pris på 1.24 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USC?
USC så en ATL-pris på 0.802523 USD.
Hva er handelsvolumet til USC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USC er -- USD.
Vil USC gå høyere i år?
USC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:26:10 (UTC+8)

Orby Network USC Stablecoin (USC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.