OrbitAI (ORBIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00644374 24 timer lav $ 0.00663558 24 timer høy All Time High $ 0.752919 Laveste pris $ 0.00447614 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -2.17% Prisendring (7D) -36.87%

OrbitAI (ORBIT) sanntidsprisen er $0.00648333. I løpet av de siste 24 timene har ORBIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00644374 og et toppnivå på $ 0.00663558, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORBIT er $ 0.752919, mens den rekordlave prisen er $ 0.00447614.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORBIT endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -2.17% over 24 timer og -36.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OrbitAI (ORBIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.83K Opplagsforsyning 9.50M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OrbitAI er $ 61.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORBIT er 9.50M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.83K.