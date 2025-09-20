Dagens OrbitAI livepris er 0.00648333 USD. Spor prisoppdateringer for ORBIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORBIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OrbitAI livepris er 0.00648333 USD. Spor prisoppdateringer for ORBIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORBIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

OrbitAI Pris (ORBIT)

1 ORBIT til USD livepris:

$0.00648333
$0.00648333$0.00648333
-2.10%1D
USD
OrbitAI (ORBIT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:37:11 (UTC+8)

OrbitAI (ORBIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00644374
$ 0.00644374$ 0.00644374
24 timer lav
$ 0.00663558
$ 0.00663558$ 0.00663558
24 timer høy

$ 0.00644374
$ 0.00644374$ 0.00644374

$ 0.00663558
$ 0.00663558$ 0.00663558

$ 0.752919
$ 0.752919$ 0.752919

$ 0.00447614
$ 0.00447614$ 0.00447614

-0.07%

-2.17%

-36.87%

-36.87%

OrbitAI (ORBIT) sanntidsprisen er $0.00648333. I løpet av de siste 24 timene har ORBIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00644374 og et toppnivå på $ 0.00663558, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORBIT er $ 0.752919, mens den rekordlave prisen er $ 0.00447614.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORBIT endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -2.17% over 24 timer og -36.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OrbitAI (ORBIT) Markedsinformasjon

$ 61.59K
$ 61.59K$ 61.59K

--
----

$ 64.83K
$ 64.83K$ 64.83K

9.50M
9.50M 9.50M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OrbitAI er $ 61.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORBIT er 9.50M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.83K.

OrbitAI (ORBIT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på OrbitAI til USD ble $ -0.000144345995922907.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på OrbitAI til USD ble $ -0.0027346685.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på OrbitAI til USD ble $ -0.0039727252.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på OrbitAI til USD ble $ -0.009228937894363044.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000144345995922907-2.17%
30 dager$ -0.0027346685-42.18%
60 dager$ -0.0039727252-61.27%
90 dager$ -0.009228937894363044-58.73%

Hva er OrbitAI (ORBIT)

OrbitAI is an innovative platform designed to empower users with the ability to deploy autonomous AI agents while prioritizing unmatched privacy and control. By leveraging cutting-edge technologies, OrbitAI ensures that users can create and manage intelligent agents tailored to their specific needs, whether for personal, professional, or enterprise use. The platform provides robust security features to protect sensitive data, allowing users to maintain full ownership and governance over their AI processes. OrbitAI’s intuitive interface and flexible customization options make it accessible for both beginners and advanced users, bridging the gap between AI innovation and user-centric design. With OrbitAI, users can harness the power of autonomous AI agents without compromising their privacy or control, enabling a new era of secure and efficient AI deployment.

OrbitAI (ORBIT) Ressurs

ORBIT til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om OrbitAI (ORBIT)

Hvor mye er OrbitAI (ORBIT) verdt i dag?
Live ORBIT prisen i USD er 0.00648333 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ORBIT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ORBIT til USD er $ 0.00648333. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OrbitAI?
Markedsverdien for ORBIT er $ 61.59K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ORBIT?
Den sirkulerende forsyningen av ORBIT er 9.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forORBIT ?
ORBIT oppnådde en ATH-pris på 0.752919 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ORBIT?
ORBIT så en ATL-pris på 0.00447614 USD.
Hva er handelsvolumet til ORBIT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ORBIT er -- USD.
Vil ORBIT gå høyere i år?
ORBIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ORBIT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:37:11 (UTC+8)

