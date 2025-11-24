Oracle xStock pris i dag

Sanntids Oracle xStock (ORCLX) pris i dag er $ 218.95, med en 3.53% endring de siste 24 timene. Nåværende ORCLX til USD konverteringssats er $ 218.95 per ORCLX.

Oracle xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,059,899, med en sirkulerende forsyning på 4.84K ORCLX. I løpet av de siste 24 timene ORCLX har den blitt handlet mellom $ 218.93(laveste) og $ 226.95 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 341.33, mens tidenes laveste notering var $ 193.61.

Kortsiktig har ORCLX beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og -6.16% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Oracle xStock (ORCLX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.06M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.40M Opplagsforsyning 4.84K Total forsyning 29,239.58813852975

