Oracle AI (ORACLE) tokenomics

Oracle AI (ORACLE) Informasjon OracleAI is a data analytics platform enhancing investment decisions with predictive models, KOL insights, and market trend analyses. It offers exclusive features via $ORACLE token staking, including a custom TG bot, gasless swaps, and a proprietary AI tool for deep cryptocurrency market insights, aiming to transform trading strategies with its innovative technology. Offisiell nettside: https://www.oracleai.app/ Teknisk dokument: https://www.oracleai.app/files/oracle-deck.pdf Kjøp ORACLE nå!

Oracle AI (ORACLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Oracle AI (ORACLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 147.06K $ 147.06K $ 147.06K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 858.17M $ 858.17M $ 858.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 171.36K $ 171.36K $ 171.36K All-time high: $ 0.01300449 $ 0.01300449 $ 0.01300449 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017177 $ 0.00017177 $ 0.00017177 Lær mer om Oracle AI (ORACLE) pris

Oracle AI (ORACLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Oracle AI (ORACLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORACLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORACLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ORACLEs tokenomics, kan du utforske ORACLE tokenets livepris!

ORACLE prisforutsigelse Vil du vite hvor ORACLE kan være på vei? Vår ORACLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

