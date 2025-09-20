Oracle AI (ORACLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01300449$ 0.01300449 $ 0.01300449 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.38% Prisendring (1D) -0.77% Prisendring (7D) -9.37% Prisendring (7D) -9.37%

Oracle AI (ORACLE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ORACLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORACLE er $ 0.01300449, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORACLE endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -9.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Oracle AI (ORACLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.41K$ 95.41K $ 95.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 118.90K$ 118.90K $ 118.90K Opplagsforsyning 802.44M 802.44M 802.44M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Oracle AI er $ 95.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORACLE er 802.44M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 118.90K.