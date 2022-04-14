ORA Coin (ORA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ORA Coin (ORA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ORA Coin (ORA) Informasjon ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API). Offisiell nettside: https://ora.io Kjøp ORA nå!

ORA Coin (ORA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ORA Coin (ORA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Total forsyning: $ 333.33M $ 333.33M $ 333.33M Sirkulerende forsyning: $ 56.32M $ 56.32M $ 56.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.04M $ 8.04M $ 8.04M All-time high: $ 5.37 $ 5.37 $ 5.37 All-Time Low: $ 0.003742 $ 0.003742 $ 0.003742 Nåværende pris: $ 0.02412665 $ 0.02412665 $ 0.02412665 Lær mer om ORA Coin (ORA) pris

ORA Coin (ORA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ORA Coin (ORA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ORAs tokenomics, kan du utforske ORA tokenets livepris!

ORA prisforutsigelse Vil du vite hvor ORA kan være på vei? Vår ORA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ORA tokenets prisforutsigelse nå!

