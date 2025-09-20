ORA Coin (ORA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02963391 24 timer høy $ 0.0398606 All Time High $ 5.37 Laveste pris $ 0.003742 Prisendring (1H) -1.73% Prisendring (1D) -17.07% Prisendring (7D) -17.78%

ORA Coin (ORA) sanntidsprisen er $0.02962218. I løpet av de siste 24 timene har ORA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02963391 og et toppnivå på $ 0.0398606, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORA er $ 5.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.003742.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORA endret seg med -1.73% i løpet av den siste timen, -17.07% over 24 timer og -17.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ORA Coin (ORA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.67M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.87M Opplagsforsyning 56.32M Total forsyning 333,333,333.0

Nåværende markedsverdi på ORA Coin er $ 1.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORA er 56.32M, med en total tilgang på 333333333.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.87M.