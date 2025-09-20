OPX LIVE (OPXL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00960905$ 0.00960905 $ 0.00960905 Laveste pris $ 0.00001071$ 0.00001071 $ 0.00001071 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.09% Prisendring (7D) +0.09%

OPX LIVE (OPXL) sanntidsprisen er $0.00001586. I løpet av de siste 24 timene har OPXL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPXL er $ 0.00960905, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001071.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPXL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OPX LIVE (OPXL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.86K$ 15.86K $ 15.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.86K$ 15.86K $ 15.86K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,998.21 999,999,998.21 999,999,998.21

Nåværende markedsverdi på OPX LIVE er $ 15.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPXL er 1000.00M, med en total tilgang på 999999998.21. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.86K.