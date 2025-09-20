Opus CASH (CASH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.997607 $ 0.997607 $ 0.997607 24 timer lav $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24 timer høy 24 timer lav $ 0.997607$ 0.997607 $ 0.997607 24 timer høy $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 All Time High $ 1.091$ 1.091 $ 1.091 Laveste pris $ 0.944728$ 0.944728 $ 0.944728 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +0.01% Prisendring (7D) +0.01%

Opus CASH (CASH) sanntidsprisen er $0.998883. I løpet av de siste 24 timene har CASH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.997607 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CASH er $ 1.091, mens den rekordlave prisen er $ 0.944728.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CASH endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Opus CASH (CASH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 333.40K$ 333.40K $ 333.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 333.40K$ 333.40K $ 333.40K Opplagsforsyning 333.74K 333.74K 333.74K Total forsyning 333,743.502256069 333,743.502256069 333,743.502256069

Nåværende markedsverdi på Opus CASH er $ 333.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CASH er 333.74K, med en total tilgang på 333743.502256069. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 333.40K.