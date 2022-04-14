opTrade AI (OPTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i opTrade AI (OPTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

opTrade AI (OPTR) Informasjon Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum. What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders. How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model. What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Each tier provides escalating benefits and features, with access determined by the amount of $OPTR tokens held or a monthly subscription fee. How do I get started? To begin, join our community on Telegram, acquire $OPTR tokens through Uniswap, and connect with our opTx Smart Trading Bot. As we progress through our roadmap, additional features and the full trading terminal will become available. Offisiell nettside: https://www.optrade.ai/ Kjøp OPTR nå!

opTrade AI (OPTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for opTrade AI (OPTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 447.82K $ 447.82K $ 447.82K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 860.49K $ 860.49K $ 860.49K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 520.43K $ 520.43K $ 520.43K All-time high: $ 2.34 $ 2.34 $ 2.34 All-Time Low: $ 0.133962 $ 0.133962 $ 0.133962 Nåværende pris: $ 0.522238 $ 0.522238 $ 0.522238 Lær mer om opTrade AI (OPTR) pris

opTrade AI (OPTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak opTrade AI (OPTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OPTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OPTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OPTRs tokenomics, kan du utforske OPTR tokenets livepris!

OPTR prisforutsigelse Vil du vite hvor OPTR kan være på vei? Vår OPTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OPTR tokenets prisforutsigelse nå!

