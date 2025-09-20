opTrade AI (OPTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.60362 $ 0.60362 $ 0.60362 24 timer lav $ 0.64947 $ 0.64947 $ 0.64947 24 timer høy 24 timer lav $ 0.60362$ 0.60362 $ 0.60362 24 timer høy $ 0.64947$ 0.64947 $ 0.64947 All Time High $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 Laveste pris $ 0.133962$ 0.133962 $ 0.133962 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) -4.97% Prisendring (7D) +11.06% Prisendring (7D) +11.06%

opTrade AI (OPTR) sanntidsprisen er $0.617185. I løpet av de siste 24 timene har OPTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.60362 og et toppnivå på $ 0.64947, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPTR er $ 2.34, mens den rekordlave prisen er $ 0.133962.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPTR endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -4.97% over 24 timer og +11.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

opTrade AI (OPTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 530.79K$ 530.79K $ 530.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 616.85K$ 616.85K $ 616.85K Opplagsforsyning 860.49K 860.49K 860.49K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på opTrade AI er $ 530.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPTR er 860.49K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 616.85K.