Optopia AI pris i dag

Sanntids Optopia AI (OPAI) pris i dag er $ 0.0000024, med en 2.87% endring de siste 24 timene. Nåværende OPAI til USD konverteringssats er $ 0.0000024 per OPAI.

Optopia AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 15,724.29, med en sirkulerende forsyning på 6.54B OPAI. I løpet av de siste 24 timene OPAI har den blitt handlet mellom $ 0.0000024(laveste) og $ 0.0000026 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00315088, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000016.

Kortsiktig har OPAI beveget seg -0.01% i løpet av den siste timen og +14.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Optopia AI (OPAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.72K$ 15.72K $ 15.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.04K$ 24.04K $ 24.04K Opplagsforsyning 6.54B 6.54B 6.54B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

