OptionsAI (OPTION) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OptionsAI (OPTION), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OptionsAI (OPTION) Informasjon Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels. With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use. Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times. Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram. Offisiell nettside: https://www.optionsai.tech/ Teknisk dokument: https://options--ai.gitbook.io/options-ai Kjøp OPTION nå!

OptionsAI (OPTION) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OptionsAI (OPTION), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 160.50K $ 160.50K $ 160.50K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 188.82K $ 188.82K $ 188.82K All-time high: $ 0.571095 $ 0.571095 $ 0.571095 All-Time Low: $ 0.00404118 $ 0.00404118 $ 0.00404118 Nåværende pris: $ 0.01888192 $ 0.01888192 $ 0.01888192 Lær mer om OptionsAI (OPTION) pris

OptionsAI (OPTION) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OptionsAI (OPTION) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OPTION tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OPTION tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OPTIONs tokenomics, kan du utforske OPTION tokenets livepris!

OPTION prisforutsigelse Vil du vite hvor OPTION kan være på vei? Vår OPTION prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OPTION tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!