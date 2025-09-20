Dagens OptionsAI livepris er 0.01888192 USD. Spor prisoppdateringer for OPTION til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OPTION pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OptionsAI livepris er 0.01888192 USD. Spor prisoppdateringer for OPTION til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OPTION pristrenden enkelt hos MEXC nå.

OptionsAI Logo

OptionsAI Pris (OPTION)

Ikke oppført

1 OPTION til USD livepris:

$0.01888192
$0.01888192
0.00%1D
USD
OptionsAI (OPTION) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:43:18 (UTC+8)

OptionsAI (OPTION) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.571095
$ 0.571095

$ 0.00404118
$ 0.00404118

--

--

+9.71%

+9.71%

OptionsAI (OPTION) sanntidsprisen er $0.01888192. I løpet av de siste 24 timene har OPTION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPTION er $ 0.571095, mens den rekordlave prisen er $ 0.00404118.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPTION endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +9.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OptionsAI (OPTION) Markedsinformasjon

$ 160.50K
$ 160.50K

--
----

$ 188.82K
$ 188.82K

8.50M
8.50M

10,000,000.0
10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OptionsAI er $ 160.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPTION er 8.50M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 188.82K.

OptionsAI (OPTION) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på OptionsAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på OptionsAI til USD ble $ +0.0003051110.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på OptionsAI til USD ble $ +0.0034894430.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på OptionsAI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0003051110+1.62%
60 dager$ +0.0034894430+18.48%
90 dager$ 0--

Hva er OptionsAI (OPTION)

Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels. With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use. Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times. Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram.

OptionsAI (OPTION) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

OptionsAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OptionsAI (OPTION) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OptionsAI (OPTION) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OptionsAI.

Sjekk OptionsAIprisprognosen nå!

OPTION til lokale valutaer

OptionsAI (OPTION) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OptionsAI (OPTION) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OPTION tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om OptionsAI (OPTION)

Hvor mye er OptionsAI (OPTION) verdt i dag?
Live OPTION prisen i USD er 0.01888192 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OPTION-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OPTION til USD er $ 0.01888192. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OptionsAI?
Markedsverdien for OPTION er $ 160.50K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OPTION?
Den sirkulerende forsyningen av OPTION er 8.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOPTION ?
OPTION oppnådde en ATH-pris på 0.571095 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OPTION?
OPTION så en ATL-pris på 0.00404118 USD.
Hva er handelsvolumet til OPTION?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OPTION er -- USD.
Vil OPTION gå høyere i år?
OPTION kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OPTION prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:43:18 (UTC+8)

