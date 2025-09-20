OptionsAI (OPTION) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.571095$ 0.571095 $ 0.571095 Laveste pris $ 0.00404118$ 0.00404118 $ 0.00404118 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +9.71% Prisendring (7D) +9.71%

OptionsAI (OPTION) sanntidsprisen er $0.01888192. I løpet av de siste 24 timene har OPTION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPTION er $ 0.571095, mens den rekordlave prisen er $ 0.00404118.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPTION endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +9.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OptionsAI (OPTION) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 160.50K$ 160.50K $ 160.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 188.82K$ 188.82K $ 188.82K Opplagsforsyning 8.50M 8.50M 8.50M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OptionsAI er $ 160.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPTION er 8.50M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 188.82K.