OptionRoom pris i dag

Sanntids OptionRoom (ROOM) pris i dag er $ 0.053255, med en 9.22% endring de siste 24 timene. Nåværende ROOM til USD konverteringssats er $ 0.053255 per ROOM.

OptionRoom rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 663,349, med en sirkulerende forsyning på 12.49M ROOM. I løpet av de siste 24 timene ROOM har den blitt handlet mellom $ 0.04678352(laveste) og $ 0.055051 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4.66, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ROOM beveget seg +0.31% i løpet av den siste timen og -3.42% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

OptionRoom (ROOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 663.35K$ 663.35K $ 663.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.31M$ 5.31M $ 5.31M Opplagsforsyning 12.49M 12.49M 12.49M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

