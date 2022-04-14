Optimus AI (OPTI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Optimus AI (OPTI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Optimus AI (OPTI) Informasjon Optimus AI is a decentralized currency made on the day of birth of the official Optimus Twitter. Optimus AI has the goal of building and fostering the largest Al community while helping to provide exposure and resources to some of these innovations. Developers will have the ability to apply for grants through the Optimus Venture Fund, and the community will be a primary decision maker in determining which projects to fund and get involved with-whether they're Al-crypto related or a crypto startup. Offisiell nettside: https://www.optimustoken.io/ Teknisk dokument: https://uploads-ssl.webflow.com/63cefa808d6cf9699675140d/6404da68e2cfd9e176f8f695_Optimus%20AI%20Whitepaper%20v1.0.1.pdf Kjøp OPTI nå!

Optimus AI (OPTI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Optimus AI (OPTI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M All-time high: $ 0.617148 $ 0.617148 $ 0.617148 All-Time Low: $ 0.01126845 $ 0.01126845 $ 0.01126845 Nåværende pris: $ 0.02118003 $ 0.02118003 $ 0.02118003 Lær mer om Optimus AI (OPTI) pris

Optimus AI (OPTI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Optimus AI (OPTI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OPTI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OPTI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OPTIs tokenomics, kan du utforske OPTI tokenets livepris!

OPTI prisforutsigelse Vil du vite hvor OPTI kan være på vei? Vår OPTI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

