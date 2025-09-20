Optimus AI (OPTI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02354758 $ 0.02354758 $ 0.02354758 24 timer lav $ 0.02461522 $ 0.02461522 $ 0.02461522 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02354758$ 0.02354758 $ 0.02354758 24 timer høy $ 0.02461522$ 0.02461522 $ 0.02461522 All Time High $ 0.617148$ 0.617148 $ 0.617148 Laveste pris $ 0.01126845$ 0.01126845 $ 0.01126845 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -2.10% Prisendring (7D) -5.19% Prisendring (7D) -5.19%

Optimus AI (OPTI) sanntidsprisen er $0.02380074. I løpet av de siste 24 timene har OPTI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02354758 og et toppnivå på $ 0.02461522, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPTI er $ 0.617148, mens den rekordlave prisen er $ 0.01126845.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPTI endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -2.10% over 24 timer og -5.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Optimus AI (OPTI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Optimus AI er $ 2.38M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPTI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.38M.