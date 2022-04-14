Opriva AI (OPRV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Opriva AI (OPRV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Opriva AI (OPRV) Informasjon Multi Layer Blockchain Based Security Architecture Browse and transact securely with our blockchain-based architecture for ultimate online privacy. Opriva is a multi-functional platform built on blockchain technology, offering three key features: a browser, a crypto wallet, and a decentralized exchange (DEX). Unlike conventional browsers that track user behavior, Opriva enables anonymous browsing, preventing user data from being collected or monetized. This multi-layered system not only ensures privacy but also provides a seamless environment for managing and trading crypto assets securely. The platform is built for the Android ecosystem at the initial stage, combining web browsing with decentralized finance (DeFi). It reflects the convergence of two significant trends—the demand for privacy-focused tools and the rapid adoption of blockchain-based solutions. Through its decentralized architecture, Opriva removes the reliance on centralized servers, reducing vulnerabilities while empowering users to browse and transact without fear of surveillance. This blend of privacy, crypto-friendliness, and financial tools makes Opriva a one-stop solution for the modern internet user. Offisiell nettside: https://opriva.io/ Teknisk dokument: https://opriva.gitbook.io/ Kjøp OPRV nå!

Opriva AI (OPRV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Opriva AI (OPRV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.50K $ 13.50K $ 13.50K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.50K $ 13.50K $ 13.50K All-time high: $ 0.00803921 $ 0.00803921 $ 0.00803921 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013497 $ 0.00013497 $ 0.00013497 Lær mer om Opriva AI (OPRV) pris

Opriva AI (OPRV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Opriva AI (OPRV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OPRV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OPRV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OPRVs tokenomics, kan du utforske OPRV tokenets livepris!

OPRV prisforutsigelse Vil du vite hvor OPRV kan være på vei? Vår OPRV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OPRV tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!