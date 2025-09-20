Opriva AI (OPRV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00803921$ 0.00803921 $ 0.00803921 Laveste pris $ 0.0000521$ 0.0000521 $ 0.0000521 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.37% Prisendring (7D) -4.37%

Opriva AI (OPRV) sanntidsprisen er $0.00013497. I løpet av de siste 24 timene har OPRV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPRV er $ 0.00803921, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000521.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPRV endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Opriva AI (OPRV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Opriva AI er $ 13.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPRV er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.50K.